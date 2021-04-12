Мэрия Нижнего Новгорода возобновит закупку ретро-трамваев

Администрация города планирует возобновить аукцион по закупке в лизинг 11 трамваев в ретро-стиле к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.
Администрация Нижнего Новгорода опровергла отказ от 11 покупки ретро-трамваев в лизинг. После внесения в документацию технических поправок, документы аукциона вновь разместят на портале госзакупок.
11 трамваев в ретро-дизайне закупят за 945,9 миллионов рублей.
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Фото: социальные сети
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