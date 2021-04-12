Мэрия Нижнего Новгорода возобновит закупку ретро-трамваев

Администрация Нижнего Новгорода опровергла отказ от 11 покупки ретро-трамваев в лизинг. После внесения в документацию технических поправок, документы аукциона вновь разместят на портале госзакупок.

11 трамваев в ретро-дизайне закупят за 945,9 миллионов рублей.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: социальные сети