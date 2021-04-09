В Нижнем Новгороде обсудят переименование Стрелки

«Общественные обсуждения являются обязательной процедурой перед принятием Городской думой города Нижнего Новгорода окончательного решения о переименовании», — отметил председатель Думы, сопредседатель Комитета Олег Лавричев.

Ранее был проведен опрос, в котором 78,2% участников поддержали возвращение Стрелке исторического названия. 55,7% участников высказались за то, чтобы присвоить его участку от храма Александра Невского до пакгаузов, а 44,3% — участку от Канавинского моста до улицы Совнаркомовская.

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Фото: https://russia.travel/