В Нижнем Новгороде обсудят переименование Стрелки

В Нижнем Новгороде пройдут общественные обсуждения по вопросу возвращения исторического названия улице Стрелка. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.
«Общественные обсуждения являются обязательной процедурой перед принятием Городской думой города Нижнего Новгорода окончательного решения о переименовании», — отметил председатель Думы, сопредседатель Комитета Олег Лавричев.
Ранее был проведен опрос, в котором 78,2% участников поддержали возвращение Стрелке исторического названия. 55,7% участников высказались за то, чтобы присвоить его участку от храма Александра Невского до пакгаузов, а 44,3% — участку от Канавинского моста до улицы Совнаркомовская.
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Фото: https://russia.travel/
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