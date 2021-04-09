Обзорные площадки и скверы нижегородского кремля закроют для посещения до августа

В кремле к 800-летию Нижнего Новгорода проходит благоустройство Губернаторского сада, Центральной площади, Елового сквера, Часового сквера, Дмитриевской башни и стен, Кремлевского бульвара, Ивановского съезда, а также площади с Вечным огнем. Все эти пространства на время благоустройства огорожены забором.

«Строительная площадка — место повышенной опасности. Для того чтобы предотвратить возникновение несчастных случаев и по максимуму уберечь посетителей Нижегородского кремля, приняты меры по ограничению доступа», — отметил начальник управления капитального строительства Олег Синюков.

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Фото: Игорь Иванов