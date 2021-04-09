В выходные в Нижегородской области потеплеет до +13

По сообщению синоптиков, в субботу, 10 апреля, днем воздух прогреется до +10, а к вечеру столбики термометров опустятся +2 градусов. Скорость восточного ветра, который к ночи сменится на юго-западный составит 2 метра в секунду.

В воскресенье, 11 апреля, днем обещают +13 градусов, а к вечеру похолодание до +6. Порывы ветра, который в первую половину дня будет дуть с запада, а во вторую — с юго-востока, составит 2,3–1,8 метров в секунду.

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Фото: Игорь Иванов