В нижегородском Дворце творчества началась реставрация исторической лепнины

«В настоящее время идут работы по расчистке лепного декора. Они показали, что многие элементы находится в плачевном состоянии. Требуется формовка и моделирование деталей. В большинстве случаев плохо виден сам рисунок, и для этого нужно отливать детали заново. Ситуация в разных залах отличатся. Если в одних пострадало до 50% лепного декора, то советские элементы выглядят лучше. Хотя утраты есть и там», — отмечает Михаил Сильченков.

Мастерская создана в подвале дома творчества имени Чкалова. В пространстве специалисты восстанавливают исторические формы декора — недостающие элементы изготавливают из пластилина, делают черновую отливку, а позже дорабатывают до идеала.

Специалисты, которые сейчас работают во дворце творчества ранее восстанавливали лепной декор в усадьбе Рукавишниковых, в часовне Михаила Архангела в Дзержинске и особняке на Большой Печерской, 31.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: ИА «В городе N»