В Нижнем Новгороде одобрили строительство океанариума на Гребном канале

Океанариум возведут в границах набережной Гребного канала и улицы Красная Слобода. Трехэтажное здание в 3400 квадратных метров планируют построить за два года. Из них около 1800 квадратных метров отдадут под фудкорт.

Рядом с океанариумом построят двухэтажный развлекательный центр в 900 квадратных метров, а на прилегающей территории проведут благоустройство и создадут транспортную инфраструктуру.

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Фото: turisticum.ru