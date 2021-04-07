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В Нижнем Новгороде одобрили строительство океанариума на Гребном канале

Министерство градостроительной деятельности одобрило строительство океанариума на Гребном канале. На реализацию проекта выделено 1,2 миллиарда рублей.

 

Океанариум возведут в границах набережной Гребного канала и улицы Красная Слобода. Трехэтажное здание в 3400 квадратных метров планируют построить за два года. Из них около 1800 квадратных метров отдадут под фудкорт. 

Рядом с океанариумом построят двухэтажный развлекательный центр в 900 квадратных метров, а на прилегающей территории проведут благоустройство и создадут транспортную инфраструктуру.

 

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Фото: turisticum.ru

 

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