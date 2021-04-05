18+
  • Город
  • Город

Новые станции метро в Нижнем Новгороде планируют построить в ближайшие пять лет

Новые станции нижегородского метрополитена построят к 2025 году. Об этом сообщает Gipernn.ru, ссылаясь на информацию регионального правительства.

 

Строительство станций включено в программу комплексного развития Нижегородской агломерации на 2021–2025 годы.

В ближайшие годы в Нижнем Новгороде предполагается продлить Сормовско-Мещерскую и Автозаводскую линии метро. В настоящее время в отношении обеих линий рассматриваются несколько вариантов реализации.

Ранее сообщалось, что строительство трех станций метро — «Оперный театр», «Сенная» и «Варя» — обойдется в 50 миллиардов рублей.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты