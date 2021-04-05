Новые станции метро в Нижнем Новгороде планируют построить в ближайшие пять лет

Новые станции нижегородского метрополитена построят к 2025 году. Об этом сообщает Gipernn.ru, ссылаясь на информацию регионального правительства.
Строительство станций включено в программу комплексного развития Нижегородской агломерации на 2021–2025 годы.
В ближайшие годы в Нижнем Новгороде предполагается продлить Сормовско-Мещерскую и Автозаводскую линии метро. В настоящее время в отношении обеих линий рассматриваются несколько вариантов реализации.
Ранее сообщалось, что строительство трех станций метро — «Оперный театр», «Сенная» и «Варя» — обойдется в 50 миллиардов рублей.
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Фото: pexels
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