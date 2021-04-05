Азамат Мусагалиев назвал стадион в Арзамасе «стратегическим запасом ржавчины страны»

В рубрике «Меняем Россию» в шоу «Однажды в России» комик Азамат Мусагалиев показал фотографии, которые прислали жители города Арзамаса. На них изображен стадион «Торпедо» в Арзамасе.
На фотографиях показано ветхое состояние стадиона и его трибун. Действующий стадион «Торпедо» комик назвал «стратегическим запасом ржавчины».
«Мне кажется, что так действительно будет выглядеть стадион, если в него попадет торпеда»,— добавил телеведущий.
Ранее Азамат Мусагалиев в шоу «Однажды в России» отметил детский парк аттракционов города Павлова. По словам ведущего, парк «стал родиной клоуна Пеннивайза из кинофильма „Оно“».
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Фото: cetre.ru
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