Азамат Мусагалиев назвал стадион в Арзамасе «стратегическим запасом ржавчины страны»

На фотографиях показано ветхое состояние стадиона и его трибун. Действующий стадион «Торпедо» комик назвал «стратегическим запасом ржавчины».

«Мне кажется, что так действительно будет выглядеть стадион, если в него попадет торпеда»,— добавил телеведущий.

Ранее Азамат Мусагалиев в шоу «Однажды в России» отметил детский парк аттракционов города Павлова. По словам ведущего, парк «стал родиной клоуна Пеннивайза из кинофильма „Оно“».

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Фото: cetre.ru