Лопатинский овраг в Нижнем Новгороде благоустроят почти за 46 миллионов рублей

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 13 апреля.

Подрядная организация должна будет провести освещение, выложить твердым покрытием тропинки, отремонтировать существующие лестницы, организовать велодорожку, а также высадить новые деревья и кустарники. Кроме того, в обновленном сквере появится спортивная площадка с тренажерами, памптрек для активного отдыха и специальная площадка для выгула собак.

Все работы планируют завершить до 15 июля.





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Фото: секретариат попечительского совета Лопатинского оврага