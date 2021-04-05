Лопатинский овраг в Нижнем Новгороде благоустроят почти за 46 миллионов рублей

На благоустройство Лопатинского оврага в микрорайоне Верхние Печеры планируют выделить 45,8 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Аукцион по выбору подрядчика пройдет 13 апреля.
Подрядная организация должна будет провести освещение, выложить твердым покрытием тропинки, отремонтировать существующие лестницы, организовать велодорожку, а также высадить новые деревья и кустарники. Кроме того, в обновленном сквере появится спортивная площадка с тренажерами, памптрек для активного отдыха и специальная площадка для выгула собак.
Все работы планируют завершить до 15 июля.
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Фото: секретариат попечительского совета Лопатинского оврага
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