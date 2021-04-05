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Акция «Тотальный диктант»: в Нижнем Новгороде откроют более 20 площадок

10 апреля в Нижнем Новгороде пройдет «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция, в ходе которой любой желающий может проверить и повысить свой уровень знания русского языка. Выбрать удобную площадку и пройти регистрацию можно на официальном сайте акции.

 

Автором текста в этом году выступил русский писатель, журналист и сценарист Дмитрий Глуховский. Тема – космос и Циолковский.

В каждом районе города будут открыты площадки для очного и онлайн участия. Необходимо выбрать удобную площадку и зарегистрироваться.

Самая большая площадка в Нижнем – в филармонии имени Ростроповича. Текст для участников прочитает писатель Андрей Геласимов, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» и автор «Тотального диктанта» прошлого года.

В торговом центре «Жар-Птица» диктант прочитает — автор YouTube-канала «Училка vs ТВ» и номинант премии «ТОП 50 самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Татьяна Гартман.

Кроме того, в Нижнем Новгороде можно написать «Тотальный диктант» на английском языке. Регистрация по ссылке.


 

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

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