В Нижегородскую область придет потепление до +12 градусов

Сегодня, 5 апреля, днем воздух прогреется до +7 градусов, а ночью до +2. Скорость юго-западного ветра — 3,8 метра в секунду. Во вторник, 6 апреля, станет еще теплее — днем до +10, ночью — 4 градуса выше нуля. В среду, 7 апреля, днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов, целый будет солнечно, но возможен небольшой дождь.

В четверг, 8 апреля, температура начнет снижаться. Утром возможен небольшой дождь, днем обещают не выше +9 градусов. Атмосферное давление сильно понизится и составит 738 мм ртутного столба. В пятницу, 9 апреля, на протяжении дня ожидается пасмурная погода, но без осадков. Температура воздуха составит +8 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное.

В выходные будет пасмурная, но теплая погода. В субботу воздух прогреется до +9, а в воскресенье – до +11 градусов.





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Фото: Алексей Шевченко