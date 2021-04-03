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Нижний Новгород вошел в топ–5 благоприятных для жизни городов России

Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге самых благоприятных для жизни города-миллионники России. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя РФ Максим Егоров.

 

Лидируют в рейтинге — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

В списке городов с населением от 250 тысяч человек высшие баллы набрали Грозный, Сочи, Тюмень и Краснодар. Среди муниципалитетов с населением от 100 тысяч человек самыми благоприятными для жизни названы города Подмосковья.

В целом индекс качества городской среды в России увеличился на 4% (в сравнении с 2020 годом).


 

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Фото: Игорь Иванов

 

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