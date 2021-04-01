В Нижнем Новгороде стартовало благоустройство Большой Покровской

Сегодня, 1 апреля, в Нижнем Новгороде начались работы по благоустройству улицы Большой Покровской к 800-летию города. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Главную пешеходную улицу благоустроят к июлю 2021 года.
Большую Покровскую разделили на 10 участков — около 250 метров каждый. На время строительных работ улицы перекроют на половину ширины, по второй половине смогут гулять пешеходы.
1 апреля стартовали работы на участке от перекрестка с Малой Покровской до дома 39Б. Рабочие установили ограждение и начали демонтировать старое покрытие. На объекте работают около 30 человек. Там поменяют опоры освещения, отремонтируют фасады, демонтируют клумбы и обустроят ливневую канализацию.
Вторым перекроют участок от дома 39б до дома 31. Позже на сайте 800-летия города появится полный график перекрытий.
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Фото: Никита Духник
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