Часть залов музея Горького откроют для посещения к августу 2021 года

«В августе мы сможем "приоткрыть" музей, чтобы нижегородцы могли посмотреть на работу реставраторов. К этому моменту будут уже готовы несколько помещений, куда можно будет зайти небольшими группами по предварительной регистрации», — отметил Олег Беркович.

К моменту частичного открытия здания подрядчик завершит реставрацию его фасада, а также нескольких внутренних помещений.





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Фото: «Время Н»