Часть залов музея Горького откроют для посещения к августу 2021 года

Часть залов Литературного музея имени Горького откроют для посещения к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сообщил министр культуры области Олег Беркович.
«В августе мы сможем "приоткрыть" музей, чтобы нижегородцы могли посмотреть на работу реставраторов. К этому моменту будут уже готовы несколько помещений, куда можно будет зайти небольшими группами по предварительной регистрации», — отметил Олег Беркович.
К моменту частичного открытия здания подрядчик завершит реставрацию его фасада, а также нескольких внутренних помещений.
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Фото: «Время Н»
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