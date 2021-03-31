Дом купца Грибкова в Нижнем Новгороде отреставрируют за 1,1 миллион рублей

В Нижнем Новгороде объявлен аукцион по выбору подрядчика для реставрации дома купца Грибкова. Необходимо восстановить исторический облик фасадов, декоративные элементы здания и установить водосточные воронки и трубы.

Работы планируют закончить до 1 июля. Торги по выбору подрядчика пройдут 6 апреля.





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Фото: politbook.ru