Дом купца Грибкова в Нижнем Новгороде отреставрируют за 1,1 миллион рублей

Дом Грибкова расположен на Верхневолжской набережной. Объект культурного наследия отреставрируют за 1,1 миллион рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
В Нижнем Новгороде объявлен аукцион по выбору подрядчика для реставрации дома купца Грибкова. Необходимо восстановить исторический облик фасадов, декоративные элементы здания и установить водосточные воронки и трубы.
Работы планируют закончить до 1 июля. Торги по выбору подрядчика пройдут 6 апреля.
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Фото: politbook.ru
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