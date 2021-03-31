Нижегородскую область накроет штормовой ветер

Отдельные порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с ожидаются в Нижегородской области 31 марта.

«Из-за неблагоприятной погоды увеличивается вероятность повреждений и обрывов ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных конструкций и падения деревьев со слабой корневой системой», — отмечают спасатели.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: tvoy-bor.ru