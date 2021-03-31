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Нижегородскую область накроет штормовой ветер

Сегодня, 31 марта, в Нижегородской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

 

Отдельные порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с ожидаются в Нижегородской области 31 марта.

«Из-за неблагоприятной погоды увеличивается вероятность повреждений и обрывов ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных конструкций и падения деревьев со слабой корневой системой», — отмечают спасатели.



 

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Фото: tvoy-bor.ru

 

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