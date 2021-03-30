Стало известно, сколько камер видеонаблюдения установят в Нижнем Новгороде в 2021 году

«Новые камеры появятся, в частности, на территории особенно знаковых общественных пространств. Например, на Нижневолжской набережной, Гребном канале и территории “Стрелки”», — отметил министр информационных технологий региона Сергей Ефимов.

Кроме того, камеры будут отслеживать ситуацию на территории популярных мест отдыха у горожан — это парк «Дубки», парк Пушкина, парк Кулибина, парк 1 Мая и Автозаводский парк культуры и отдыха.

Сейчас сформировано техническое задание на разработку проектно-сметной документации в части установки дополнительных камер. Подрядчика выберут ближе к лету.

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Фото: pexels