Часть улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде перекроют с 10 мая

На улице Ковалихинской временно ограничат движение транспорта напротив дома №18. Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

«Объезд зоны производства работ организуют по прилегающим улицам», — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до 5:00 27 мая.

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Фото: echo-s.ru