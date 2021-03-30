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Часть улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде перекроют с 10 мая

Движение транспорта по участку улицы Ковалихинской перекроют с 10 до 27 мая. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

 

На улице Ковалихинской временно ограничат движение транспорта напротив дома №18. Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

«Объезд зоны производства работ организуют по прилегающим улицам», — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до 5:00 27 мая.

 

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Фото: echo-s.ru

 

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