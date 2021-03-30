В Нижнем Новгороде пройдет акция «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом

Международная акция «Зажги синим» проводится ежегодно 2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме. В Нижнем Новгороде синяя подсветка появится у кремля, ярмарки, телебашни, стадиона «Нижний Новгород», театра драмы, Речного вокзала, здания государственного банка и Шуховской башни в Дзержинске.
Акция «Зажги синим» пройдет 2 апреля с 19.00 до 00.00.
Цель Всемирного дня распространения информации об аутизме — привлечь внимание к проблеме аутизма и изменить общественное отношение к людям с ментальными особенностями развития.
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Фото: Мэрия Нижнего Новгорода
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