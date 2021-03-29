Парковка на улице Рождественской станет платной с мая 2021 года

Автомобильная парковка на улице Рождественской в центре Нижнего Новгорода вновь станет платной с мая 2021 года. Об этом сообщает telegram-канал «Вовк».
По заказу администрации Нижнего Новгорода компания «МегаФон» разработала проект городского парковочного пространства.
«Система оплаты будет такой же удобной, как на площади Горького, у Московского вокзала и Центра международной торговли: через смс, приложение или паркомат. Я так понимаю, что час парковки будет стоить 60 рублей. Но самое главное, что за отсутствие платы штрафовать пока не будут, потому что Рождественская улица - это экспериментальная площадка», — отмечает Андрей Вовк.
Ранее сообщалось, что первая платная парковка может заработать в тестовом режиме уже в этом году. В качестве пробной территории чиновники и ПАО «Мегафон» предлагают задействовать улицу Рождественскую.
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Фото: Яндекс.Дзен
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