Парковка на улице Рождественской станет платной с мая 2021 года

По заказу администрации Нижнего Новгорода компания «МегаФон» разработала проект городского парковочного пространства.

«Система оплаты будет такой же удобной, как на площади Горького, у Московского вокзала и Центра международной торговли: через смс, приложение или паркомат. Я так понимаю, что час парковки будет стоить 60 рублей. Но самое главное, что за отсутствие платы штрафовать пока не будут, потому что Рождественская улица - это экспериментальная площадка», — отмечает Андрей Вовк.

Ранее сообщалось, что первая платная парковка может заработать в тестовом режиме уже в этом году. В качестве пробной территории чиновники и ПАО «Мегафон» предлагают задействовать улицу Рождественскую.





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Фото: Яндекс.Дзен