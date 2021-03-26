На четвертом участке трассы Москва-Нижний Новгород-Казань возведут 12 мостов

На четвертом этапе скоростной трассы М–12 Москва–Нижний Новгород–Казань построят 12 мостов и 23 путепровода. Об этом сообщает пресс-служба дорожной компании.
Четвертый этап строительства трассы протяженностью 123 км, пройдет от пересечения с дорогой регионального значения Муром М–7 «Волга» до федеральной трассы Р-152 Нижний Новгород–Саратов.
Компания «Автобан» построит здесь 12 мостов и 23 путепровода. Самый крупный — мост через Оку длинной более 350 метров над поверхностью реки.
«Правительство Нижегородской области уже оценило экономический эффект от появления транспортного коридора в регионе в 156 млрд рублей», — отметили в АО «Автобан».
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Фото: pexels
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