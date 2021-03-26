На четвертом участке трассы Москва-Нижний Новгород-Казань возведут 12 мостов

Четвертый этап строительства трассы протяженностью 123 км, пройдет от пересечения с дорогой регионального значения Муром М–7 «Волга» до федеральной трассы Р-152 Нижний Новгород–Саратов.

Компания «Автобан» построит здесь 12 мостов и 23 путепровода. Самый крупный — мост через Оку длинной более 350 метров над поверхностью реки.

«Правительство Нижегородской области уже оценило экономический эффект от появления транспортного коридора в регионе в 156 млрд рублей», — отметили в АО «Автобан».





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Фото: pexels