Компания McDonald’s и проект «+1Город» запустили челлендж для эковолонтеров и активных граждан

Компания McDonald’s совместно с проектом «+1Город» запустили проект для волонтеров. Участники смогут выполнять различные задания в сфере экологии и благотворительности и получать за это призы. Программа будет действовать год, а задания в приложении будут обновляться ежемесячно.
Участвуя в челленджах, волонтеры могут принять участие в экологических акциях и благотворительных проектах, разделят мусор и отправлять втосырье на переработку. За свои усилия участники акции получат баллы лояльности в приложении «+1Город» и подарки от «Макдоналдс».
Найти полезные сервисы и принять участие в проекте можно на карте «+1Город» — на сайте и в приложении, доступном в App Store и Google Play.
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