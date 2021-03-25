Компания McDonald’s и проект «+1Город» запустили челлендж для эковолонтеров и активных граждан

Участвуя в челленджах, волонтеры могут принять участие в экологических акциях и благотворительных проектах, разделят мусор и отправлять втосырье на переработку. За свои усилия участники акции получат баллы лояльности в приложении «+1Город» и подарки от «Макдоналдс».

Найти полезные сервисы и принять участие в проекте можно на карте «+1Город» — на сайте и в приложении, доступном в App Store и Google Play.





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