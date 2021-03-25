18+
  • Город
  • Город

Компания McDonald’s и проект «+1Город» запустили челлендж для эковолонтеров и активных граждан

Компания McDonald’s совместно с проектом «+1Город» запустили проект для волонтеров. Участники смогут выполнять различные задания в сфере экологии и благотворительности и получать за это призы. Программа будет действовать год, а задания в приложении будут обновляться ежемесячно.

 

Участвуя в челленджах, волонтеры могут принять участие в экологических акциях и благотворительных проектах, разделят мусор и отправлять втосырье на переработку. За свои усилия участники акции получат баллы лояльности в приложении «+1Город» и подарки от «Макдоналдс».

Найти полезные сервисы и принять участие в проекте можно на карте «+1Город» — на сайте и в приложении, доступном в App Store и Google Play.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты