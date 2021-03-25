Опубликована карта самых аварийных мест в Нижнем Новгороде

Всего в Нижнем Новгороде 60 мест, где чаще всего происходят ДТП. Во главе рейтинга — площадь Горького — здесь зафиксировано семь столкновений машин, три наезда на пешеходов, наезд на препятствие и падение пассажира.

Кроме того, наибольшее количество аварийных мест — в Автозаводском (18), Приокском (10) и Ленинском (9) районах.

«Будьте особенно внимательны при движении по этим участкам улично-дорожной сети, для того чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения. Используйте полученную информацию при планировании маршрута движения по улицам города», — добавили дорожные полицейские.





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Фото: gismeteo.ru