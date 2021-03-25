Мэрия Нижнего Новгорода направит 148 миллионов на подсветку зданий к 800–летию города

Одним из зданий, на которых будет установлена новая архитектурно-художественная подсветка, станет гимназия №1 на площади Минина и Пожарского. Подсветка фасада здесь обойдется бюджету в 13 миллионов рублей. Кроме того, 7,5 миллионов направят на капитальный ремонт центральной библиотеки имени Достоевского в поселке Сортировочный.

Ранее сообщалось, в бюджете города на 2022-2023 годы заложено около 400 миллионов рублей на закупку ретро-трамваев — их доставят в Нижний Новгород уже этим летом.

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Фото: Никита Духник