Мэрия Нижнего Новгорода направит 148 миллионов на подсветку зданий к 800–летию города

Администрация Нижнего Новгорода выделит 148 миллионов рублей на архитектурно-художественную подсветку зданий к 800-летию города. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
Одним из зданий, на которых будет установлена новая архитектурно-художественная подсветка, станет гимназия №1 на площади Минина и Пожарского. Подсветка фасада здесь обойдется бюджету в 13 миллионов рублей. Кроме того, 7,5 миллионов направят на капитальный ремонт центральной библиотеки имени Достоевского в поселке Сортировочный.
Ранее сообщалось, в бюджете города на 2022-2023 годы заложено около 400 миллионов рублей на закупку ретро-трамваев — их доставят в Нижний Новгород уже этим летом.
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Фото: Никита Духник
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