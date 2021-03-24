В 2021 году Нижний Новгород закупит ретро-трамваи

В 2021 году низкопольные ретро-трамваи закупят для Нижнего Новгорода в лизинг. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в Instagram.
В бюджете города на 2022-2023 годы заложено около 400 миллионов рублей на закупку ретро-трамваев — их доставят в Нижний Новгород уже этим летом.
«Ретро-трамваи, которые мы закупим, будут в классическом исполнении и дизайне, но с современной «начинкой», оборудованные вай-фай и телефонными зарядками», — отметил Юрий Шалабаев.
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Фото: transport-news.ru
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