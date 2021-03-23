На Гребном канале появится туристический комплекс с вертолетной площадкой

К 800–летию Нижнего Новгорода на Гребном канале планируют построить туристический комплекс «Три стихии». Инвестору ООО «Вектор» уже выдали разрешение на использование земли для реализации проекта. Всего на строительство комплекса потратят более 175 миллионов рублей.
«Для нас крайне важны инвестиционные проекты по развитию туризма в регионе. Таких уникальных проектов, где бы сочетались сразу три разные транспортные возможности (добраться можно по воде, воздуху и суше), в регионе крайне мало», — отметил директор департамента развития туризма региона Сергей Яковлев.
Туристический комплекс планируют открыть для туристов уже в следующем году. В планах построить: спортивную и культурную зоны, зрительный зал на 500 мест и эстраду, оборудованную киноэкраном и подъемными механизмами для монтажа декораций и занавеса. На первом этаже центра откроется выставочный зал, на втором — вокальная студия, конференц-зал и хореографический класс, а на третьем — кабинеты клубов по интересам.
Кроме того, на озелененной территории построят отель, вертолетную площадку, сцену под навесом, автомобильную парковку и создадут небольшую сеть тропинок.
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Фото: архив пресс–служб
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