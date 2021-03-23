На Гребном канале появится туристический комплекс с вертолетной площадкой

«Для нас крайне важны инвестиционные проекты по развитию туризма в регионе. Таких уникальных проектов, где бы сочетались сразу три разные транспортные возможности (добраться можно по воде, воздуху и суше), в регионе крайне мало», — отметил директор департамента развития туризма региона Сергей Яковлев.

Туристический комплекс планируют открыть для туристов уже в следующем году. В планах построить: спортивную и культурную зоны, зрительный зал на 500 мест и эстраду, оборудованную киноэкраном и подъемными механизмами для монтажа декораций и занавеса. На первом этаже центра откроется выставочный зал, на втором — вокальная студия, конференц-зал и хореографический класс, а на третьем — кабинеты клубов по интересам.

Кроме того, на озелененной территории построят отель, вертолетную площадку, сцену под навесом, автомобильную парковку и создадут небольшую сеть тропинок.





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Фото: архив пресс–служб