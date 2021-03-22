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В Доме архитектора пройдет паблик–ток с Денисом Малковым

Каждый четверг в течение 2021 года в Доме Архитектора будут проводить встречи, лекции, прогулки, мастер-классы и дискуссии с представителями индустрии. 25 марта пройдет встреча с главным архитектором «Архитектурного бюро Малковых» — Денисом Малковым.

 

Архитектор Денис Малков расскажет, как использовать строительные площадки максимально эффективно и экологично, как создать городскую экосистему, в которой не придется терять время в пробках, и почему будущее за небоскребами.

«Денис Малков — представитель архитектурной династии Малковых, которая известна многими проектами и постройками в городе и является победителем многих профессиональных конкурсов, в том числе Концепции развития Нижегородской Стрелки. Он расскажет о своем видении проблематики городского развития, покажет свои проекты и задаст свои вопросы участникам встречи», — отмечают организаторы.

Круглый стол пройдет в 18:30. Количество мест ограниченно, запись по телефону: +7 930 719 00 99.

С предварительной программой на 2021 год можно познакомиться, перейдя по ссылке.


 

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