В Доме архитектора пройдет паблик–ток с Денисом Малковым

Архитектор Денис Малков расскажет, как использовать строительные площадки максимально эффективно и экологично, как создать городскую экосистему, в которой не придется терять время в пробках, и почему будущее за небоскребами.

«Денис Малков — представитель архитектурной династии Малковых, которая известна многими проектами и постройками в городе и является победителем многих профессиональных конкурсов, в том числе Концепции развития Нижегородской Стрелки. Он расскажет о своем видении проблематики городского развития, покажет свои проекты и задаст свои вопросы участникам встречи», — отмечают организаторы.

Круглый стол пройдет в 18:30. Количество мест ограниченно, запись по телефону: +7 930 719 00 99.

С предварительной программой на 2021 год можно познакомиться, перейдя по ссылке.





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