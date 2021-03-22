В Нижний Новгород придет потепление до +6 градусов

Начало недели в Нижнем Новгороде будет пасмурным, местами пройдет небольшой снег, столбики термометров поднимутся до +1 градуса. Вечером и ночью ожидаются заморозки до –5. Переменчивый ветер будет дуть в юго-западном и северном направлении со скоростью 1,7-5,6 м/с.

В среду в городе установится солнечная погода, потеплеет до +3 градусов. К ночи температура воздуха опустится до –2...–5. Ветер сменит направление на юго-западное, его скорость останется прежней. В четверг в городе станет пасмурно, воздух прогреется до +6 градусов. Вечером похолодает до -1.

В пятницу сохранится пасмурная погода без осадков. Днем температура воздуха достигнет +4 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до –1.

Атмосферное давление со вторника и до конца недели будет повышенным —749–754 мм ртутного столба.

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Фото: Игорь Иванов