На опасных участках нижегородских трасс установят новые камеры

Камеры установят на опасных участках нижегородских дорог, где чаще всего происходят ДТП из-за нарушений скоростного режима. Кроме того, камеры будут фиксировать — выезд на встречную полосу, движение по полосе для общественного транспорта и проезд регулируемых перекрестков.

«В первую очередь фиксируются нарушения, связанные с соблюдением скоростного режима», — отметил начальник управления «Центра безопасности дорожного движения» Михаил Баичкин.

На федеральных трассах дополнительно установят еще 22 камеры фотовидеофиксации.





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Фото: pexels