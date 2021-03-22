В Нижнем Новгороде планируют построить еще три станции метро

Строительство трех станций метро — «Оперный театр», «Сенная» и «Варя» — обойдется в 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
На первом этапе развития нижегородского метро планируют построить станции «Оперный театр» и «Сенная» в центре города, а на втором этапе — станцию «Варя» в Сормове.
«Если финансирование будет получено, то проектную документацию для строительства новой станции разработают в течение 15 месяцев. Стоить это, вместе с госэкспертизой, будет около 590 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.
В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщили, что пассажиропоток метро при развитии станций увеличится на 25—30%. Общий объем финансирования строительства станций «Оперный театр», «Сенная» и «Варя» — около 50 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что правительством Нижегородской области создан штаб по развитию метро.
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Фото: pexels
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