В Нижнем Новгороде планируют построить еще три станции метро

На первом этапе развития нижегородского метро планируют построить станции «Оперный театр» и «Сенная» в центре города, а на втором этапе — станцию «Варя» в Сормове.

«Если финансирование будет получено, то проектную документацию для строительства новой станции разработают в течение 15 месяцев. Стоить это, вместе с госэкспертизой, будет около 590 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщили, что пассажиропоток метро при развитии станций увеличится на 25—30%. Общий объем финансирования строительства станций «Оперный театр», «Сенная» и «Варя» — около 50 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что правительством Нижегородской области создан штаб по развитию метро.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels