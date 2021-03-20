В Нижнем Новгороде выделенная полоса на проспекте Гагарина временно перестанет работать

Выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Гагарина (от микрорайона Щербинки-2 до Мызы) временно перестанет работать с 22 марта. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода. Работу выделенной полосы приостановили из-за ремонта.
На ремонт проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде выделят 239 миллионов рублей, работы должны завершиться до 15 июля.
На проспекте планируют заменить асфальтовое покрытие на участках от площади Лядова до улицы Медицинской и от улицы Медицинской до кинотеатра «Электрон». Кроме того, обновят разметку, проведут переоборудование и настройку комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: life.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.