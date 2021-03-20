В конце марта сквер на площади Горького закроют для посещения

Сквер на площади Горького в столице Приволжья закроют для посещения из-за проведения работ по благоустройству в конце марта. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в Instagram.
В сквере на площади Горького обновят дорожное покрытие, восстановят архитектурно-художественную подсветку памятника, модернизируют освещение, установят новые лавочки и урны.
«В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода площадь Горького призвана стать полноценным местом отдыха горожан и туристов. Обновленный сквер вернет себе статус одного из важнейших объектов ландшафтной архитектуры Нижнего Новгорода», — отметил Юрий Шалабаев.
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Фото: Наталия Пылина
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