В конце марта сквер на площади Горького закроют для посещения

В сквере на площади Горького обновят дорожное покрытие, восстановят архитектурно-художественную подсветку памятника, модернизируют освещение, установят новые лавочки и урны.

«В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода площадь Горького призвана стать полноценным местом отдыха горожан и туристов. Обновленный сквер вернет себе статус одного из важнейших объектов ландшафтной архитектуры Нижнего Новгорода», — отметил Юрий Шалабаев.





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Фото: Наталия Пылина