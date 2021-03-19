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Фестиваль Alfa Future People перенесли на 2022 год

Организаторы фестиваля электронной музыки и технологий Alfa Future People отменили мероприятие в 2021 году. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что событие состоится следующим летом.

 

«В этом году фестиваля не будет по понятным причинам: массовые мероприятия в полном объеме официально пока не разрешены, наш фестиваль предполагает участие большого количества иностранных артистов из разных стран», — сообщила руководитель отдела бренда Альфа-Банка Кристина Вдовина.

Ранее сообщалось, что AFP пройдет не в Большом Козино, а в Володарском районе, недалеко от поселка Ильиногорск. На новой площадке установлена дренажная система.

 

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Фото: архив организаторов

 

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