Фестиваль Alfa Future People перенесли на 2022 год

«В этом году фестиваля не будет по понятным причинам: массовые мероприятия в полном объеме официально пока не разрешены, наш фестиваль предполагает участие большого количества иностранных артистов из разных стран», — сообщила руководитель отдела бренда Альфа-Банка Кристина Вдовина.

Ранее сообщалось, что AFP пройдет не в Большом Козино, а в Володарском районе, недалеко от поселка Ильиногорск. На новой площадке установлена дренажная система.

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Фото: архив организаторов