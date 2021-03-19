Морозная погода придет в Нижний Новгород в эти выходные

В субботу, 20 марта, в городе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров днем покажут –1, а ночью опустятся до отметки в –8 градусов. Атмосферный фон будет повышенным, давление достигнет — 749 мм ртутного столба.

В воскресенье, 21 марта, в столице Приволжья сохранится облачная и снежная погода, днем потеплеет до +2 градусов, а ночью похолодает до –3. Порывы юго-западного ветра достигнут 5 м/с. Атмосферный фон опустится ниже нормы – 742 мм ртутного столба.





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Фото: Игорь Иванов