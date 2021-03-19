Фуникулер в Нижегородском кремле построят за 319,2 миллионов рублей

ГПНО «Дирон» подготовит проект, выполнит инженерные изыскания и займется строительством фуникулера на откосе Нижегородского кремля. Изначально за работы предлагали 329,1 миллионов рублей. Но победителю торгов удалось снизить стоимость контракта почти на 10 миллионов рублей.

Компания подготовит проектную документацию в период с апреля по июнь. Фуникулер планируется построить до 20 августа.



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Фото: transphoto.org