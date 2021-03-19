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Фуникулер в Нижегородском кремле построят за 319,2 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде определился подрядчик, который построит фуникулер на территории кремля. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Городскую достопримечательность восстановят к концу лета 2021 года за 319,2 миллиона рублей.

 

ГПНО «Дирон» подготовит проект, выполнит инженерные изыскания и займется строительством фуникулера на откосе Нижегородского кремля. Изначально за работы предлагали 329,1 миллионов рублей. Но победителю торгов удалось снизить стоимость контракта почти на 10 миллионов рублей.

Компания подготовит проектную документацию в период с апреля по июнь. Фуникулер планируется построить до 20 августа.

 


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Фото: transphoto.org

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