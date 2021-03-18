Нижний Новгород планирует потратить 1 миллиард на закупку снегоуборочной техники

Администрация Нижнего планирует закупить 207 снегоуборочных машин на 1 миллиард рублей. Об этом сообщает глава города Юрий Шалабаев.
207 снегоуборочных машин планируется взять в лизинг. 85,5 миллионов рублей планируют направить на закупку дорожной снегоуборочной техники уже в марте этого года.
По словам мэрии, выплаты начнутся в 2023 году и в течение 5 лет муниципалитет полностью рассчитается с лизинговым партнером.
«85,5 миллионов, которые закладываем сейчас в бюджет, – это первоначальный взнос. Сейчас мы работаем с федеральным Минпромторгом, чтобы получить 10-процентную субсидию на приобретение техники», — добавил Юрий Шалабаев.
Всего город планирует заплатить за технику около миллиарда рублей.
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Фото: iv-spectehnika.ru
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