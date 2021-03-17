В Нижнем Новгороде госэкспертиза одобрила проект дублера проспекта Гагарина

Шестиполосная магистраль соединит Анкудиновское шоссе и улицу Ларина. Новая дорога разгрузит проспект Гагарина и избавит нижегородцев от пробок.

Дублер будет состоять из подземного тоннеля, эстакады и двух многоуровневых развязок. Дорога обеспечит связь микрорайонов Анкудиновский парк, Новая Кузнечиха, Цветы и Новинки с центром города.

Точная дата начала возведения трассы неизвестна, потому что для этого надо определить источник финансирования проекта.

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Фото: pexels