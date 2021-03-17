В Нижнем Новгороде появится 16 воркаут–площадок

Четыре спортивные площадки установят на Автозаводе и по две площадки — в Канавинском, Московском, Сормовском, Нижегородском, Приокском и Советском районах.

Юрий Звездин рассказал, что сейчас администрации районов готовят конкурсную документацию на закупку оборудования, готовят места под площадки и монтаж комплексов.

Кроме того, в 2021 году на стадионе «Красная Этна» откроют физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и воркаут-площадку. На площадке появится: хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, круговая беговая дорожка на 200 метров, прямая беговая дорожка длиной 60 метров и яма с песком для прыжков в длину.





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Фото: соцсети Нижегородской мэрии