Плавучая «тесла» появится в Нижнем Новгороде

Новое судно на электрической тяге обладает повышенным комфортом в эксплуатации — у плавучей «теслы» пониженный уровень шума, но высокая плавность хода. Кроме того, в электрокатамаран встроены современные кресла для удобства пассажиров.

Катамаран Looker 1100 вмещает 130 гостей и 3 члена экипажа. Новое судно выйдет на реку не позднее 2023 года.





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