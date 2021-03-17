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Плавучая «тесла» появится в Нижнем Новгороде

Компания «ВодоходЪ» обновит флот малых судов — к 2023 году в столице Приволжья будет курсировать прогулочный катер Looker 1100 на электрической тяге. Судно заменит один из четырех прогулочных теплоходов, курсирующих по Волге в черте города.

 

  • фото — катер Looker 405

     

Новое судно на электрической тяге обладает повышенным комфортом в эксплуатации — у плавучей «теслы» пониженный уровень шума, но высокая плавность хода. Кроме того, в электрокатамаран встроены современные кресла для удобства пассажиров.

Катамаран Looker 1100 вмещает 130 гостей и 3 члена экипажа. Новое судно выйдет на реку не позднее 2023 года.


 

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