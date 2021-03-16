18+
  • Город
  • Город

В Нижнем Новгороде создадут тропу здоровья в форме числа 800

Тропа здоровья в форме числа 800 появится в Нижнем Новгороде к юбилею города. Об этом сообщила директор АНО «Центр 800» Софья Юдина.

 

Маршрут пройдет по территории лесопарка «Железнодорожные дачи» в Канавинском районе.

Территория будет оснащена информационными стендами и указателями с QR-кодами, перейдя по которым можно подключиться к аудио- и видеоурокам. В ближайшее время идея будет рассмотрена экспертной комиссией, сейчас ведется поиск источников финансирования.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты