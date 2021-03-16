В Нижнем Новгороде создадут тропу здоровья в форме числа 800

Маршрут пройдет по территории лесопарка «Железнодорожные дачи» в Канавинском районе.

Территория будет оснащена информационными стендами и указателями с QR-кодами, перейдя по которым можно подключиться к аудио- и видеоурокам. В ближайшее время идея будет рассмотрена экспертной комиссией, сейчас ведется поиск источников финансирования.





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Фото: pexels