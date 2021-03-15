В Нижний Новгород придут оттепель и небольшие снегопады

В начале недели температура воздуха днем прогреется до +2 градусов, а ночью будет не ниже –5. К среде ветер сменит направление на юго-восточное, его скорость составит 2- 3 м/с.

В четверг, 18 марта, на протяжении всего дня будут идти небольшие снегопады. Утром термометры покажут –3 градуса, днем воздух прогреется до +1, а ночью похолодает до –4. В пятницу, 19 марта, сохранится пасмурная погода, также ожидаются небольшие снегопады. Днем столбики термометров покажут 0, а ночью синоптики прогнозируют небольшие заморозки до –4 градусов.

В выходные ожидается пасмурная погода со снегом. К сожалению, вновь похолодает — ночью ожидается до –7 градусов.

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Фото: oblgazeta.ru