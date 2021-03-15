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С 15 марта в Нижнем Новгороде отменяется режим ЧС

Введенный из-за снегопадов режим ЧС отменяется сегодня, 15 марта. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.

 

13 февраля в Нижнем Новгороде был введен режим ЧС из-за сильных снегопадов. Это было необходимо для того, чтобы администрация города могла оперативно привлекать дополнительные ресурсы к уборке улиц.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года количество выпавшего снега в Нижнем стало рекордным за последние десятилетия — до этого столько осадков выпадало в 2001 году.


 

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Фото: mayaksbor.ru

 

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