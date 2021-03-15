Статистика дня: треть россиян познакомились со своими партнерами в интернете или на работе

Как показал опрос, женщины чаще находят себе партнеров в интернете, чем на работе (19%). Среди мужчин, наоборот, лидирует вариант «работа» (12%), а потом уже — «интернет» (11%). Также 11% опрошенных познакомились с будущим партнером на улице, 7% — в компании друзей, по 4% опрошенных были знакомы со школы или университета, еще 4% встретили вторую половинку в кафе или ресторане.

Знакомства в парке или на отдыхе оказались редкостью — эти варианты набрали по 3%. По 2% опрошенных рассказали, что встретили любовь в гостях, в магазине, в клубе, на даче или на вечеринке, а также что были знакомы с детства либо жили в одном доме.

В опросе участвовали 2 тыс. совершеннолетних россиян из 458 населенных пунктов в разных регионах. Респонденты отвечали на вопросы в период с 19 февраля по 4 марта.

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