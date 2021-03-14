Из Нижнего Новгорода запустили первую электричку в Простоквашино

Деревня Простоквашино находится на севере Нижегородской области в Тонкинском районе.

«Сегодня более 300 гостей отправились в Простоквашино. И уже в этом году такие электрички станут регулярными. Кроме того, появится несколько новых направлений», — отметил Сергей Яковлев.

В электричке, которая следует в Простоквашино без остановок, для пассажиров проводят развлекательную программу по мотивам советского мультфильма. В деревне туристов ждут 11 развлекательных локаций, на которых можно пройти квест, найти клад, заняться фотоохотой и изготовить сувениры.







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Фото: pravda-nn.ru