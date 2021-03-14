Из Нижнего Новгорода запустили первую электричку в Простоквашино

В Нижнем Новгороде 13 марта запустили первую электричку до деревни Простоквашино Тонкинского района. Маршрут станет постоянным — его организовали к 800-летию города. Об этом сообщает директор департамента развития туризма региона Сергей Яковлев.
Деревня Простоквашино находится на севере Нижегородской области в Тонкинском районе.
«Сегодня более 300 гостей отправились в Простоквашино. И уже в этом году такие электрички станут регулярными. Кроме того, появится несколько новых направлений», — отметил Сергей Яковлев.
В электричке, которая следует в Простоквашино без остановок, для пассажиров проводят развлекательную программу по мотивам советского мультфильма. В деревне туристов ждут 11 развлекательных локаций, на которых можно пройти квест, найти клад, заняться фотоохотой и изготовить сувениры.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pravda-nn.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.