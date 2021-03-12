Изобретатель из Нижнего Новгорода попал на обложку американского журнала

Статья об усовершенствованной версии кубика Рубика заняла два разворота в журнале «Inventors».

«Старейший журнал в США про изобретателей и изобретения „Inventors“, издаваемый, если не ошибаюсь с 1957 года, опубликовал меня с сыном на обложке. Мы, честное слово, ни цента не платили. А что вы сделали, чтобы ваша мама вами гордилась?» — написал эмигрировавший в США нижегородец Осипов.

Ранее, его разработка была представлена на международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе.





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