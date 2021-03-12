Изобретатель из Нижнего Новгорода попал на обложку американского журнала

Нижегородский изобретатель Илья Осипов вместе с сыном появился на обложке старейшего американского журнала «Inventors». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Статья об усовершенствованной версии кубика Рубика заняла два разворота в журнале «Inventors».
«Старейший журнал в США про изобретателей и изобретения „Inventors“, издаваемый, если не ошибаюсь с 1957 года, опубликовал меня с сыном на обложке. Мы, честное слово, ни цента не платили. А что вы сделали, чтобы ваша мама вами гордилась?» — написал эмигрировавший в США нижегородец Осипов.
Ранее, его разработка была представлена на международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.