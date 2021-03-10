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В Нижегородской области построят первый в России мост из алюминия

В Борском районе построят первый в России и в Восточной Европе автомобильный мост из алюминиевых сплавов. Об этом сообщает пресс-служба объединения производителей алюминия.

 

Алюминиевый мост длиной 72 метра с пролетными строениями из алюминиевых сплавов возведут в Нижегородской области на дороге Толоконцево – Могильцы через реку Линду.

Автомобильный мост планируется построить и сдать в эксплуатацию в 2021 – 2022 годах, общий вес конструкций составит около 200 тонн. Минстрой РФ уже согласовал технические условия для проектирования и строительства этой переправы.



 

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Фото: penza.truboproduct.ru

 

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