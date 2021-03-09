10 марта в Нижний Новгород придут морозы до –23 градусов

В ночь на среду, 10 марта, температура воздуха опустится до –23 градусов. Благодаря солнцу, днем, воздух прогреется до –13-14 градусов. Ожидаются небольшие осадки.

В ночь на 11 марта в регион придет настоящий мороз — местами до –26 градусов. В четверг синоптики обещают днем до –10, а в пятницу уже комфортные –3 градуса. Последние два дня короткой рабочей недели обещают быть солнечными — от –5 до –2 градусов.

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Фото: pexels