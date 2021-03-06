В Нижегородской области смягчились требования к проведению мероприятий

«Речь, в частности про публичные слушания, собрания акционеров и собственников жилья, заседания коллегиальных органов власти. Считаю правильным, чтобы у граждан было как можно больше возможностей принять участие в выработке решений», — отметил Глеб Никитин.

Также изменятся условия проведения церемоний бракосочетания. В залах теперь могут присутствовать до 20 человек, включая ведущего, на открытых площадках — до 50 человек, включая ведущего.

Кроме того, на играх «Торпедо» в плей-офф чемпионата КХЛ заполняемость трибуны увеличена до 70% зрителей.

«Рассчитываем, что с началом теплой погоды самый сложный период останется позади», — добавил губернатор Нижегородской области.





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Фото: pexels