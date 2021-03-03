На улице Белинского продают более 100 парковочных мест

В центре Нижнего Новгорода выставили на продажу 127 парковочных мест. Об этом сообщает представитель компании-застройщика «Стриот Инвест НН».
Паркинг располагается на двух подземных этажах строящегося ЖК «Континенталь» на улице Белинского.
Купить парковочное место смогут не только владельцы квартир в новостройке, но и остальные жители города. Застройщик планирует запустить акцию, в рамках которой автомобилисты смогут сэкономить 300 тысяч рублей при покупке места на парковке.
Платный паркинг будет работать по будням с 8:00 до 21:00.
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Фото: Стриот Инвест НН
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