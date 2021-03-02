В Нижнем планируют ввести платную парковку на улице Рождественской в 2021 году

Улицу Рождественскую решили выбрать в качестве экспериментальной площадки, так как она будет активно задействована во время празднования 800-летия Нижнего Новгорода, что позволит провести тестирование при максимальных нагрузках.

В мэрии предлагают в период тестовой работы не брать штрафы за нарушение правил парковки, но в «Мегафоне» называют этот процесс важным элементом работы всей системы.

Кроме того, первый заместитель главы администрации Илья Штокман отмечает, что мэрия ставит перед собой задачу сделать систему платных парковок максимально удобной для жителей, а собранные средства направлять на развитие дорожной сети города.





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Фото: towntravel.ru